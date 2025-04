A Mestre arriva il nuovo festival del tramezzino

Altro che Torino, l’Inghilterra, D’Annunzio e Marinetti… il tramezzino – almeno per i mestrini, ben inteso – è nato a Mestre. Lo dice con orgoglio Massimiliano Anzanello, figlio di Adriano, che avrebbe inventato (il padre) lo spezza-fame triangolare così come lo conosciamo oggi. E siccome i “marchi di fabbrica” di ogni città sono una cosa seria, la terraferma veneziana ha deciso di celebrare questo suo simbolo gastronomico con un simpatico festival nuovo di zecca: Trame.

Festival del tramezzino: il programma

Se vi colpirà un languorino nei pressi di Mestre tra il 9 e l’11 maggio, siete salvi: ci pensa Trame a tapparvi il buco nello stomaco. Il nuovissimo festival veneto difende a spada tratta la “mestricità” del tramezzino, con una serie di eventi che si svolgeranno in 25 locali della città e presso l’istituto alberghiero Barbarigo.

In programma mille gare diverse, per individuare il miglior tramezzino tradizionale e non. Sono tre, nello specifico, le competizioni: una tra i 25 ristoratori (a partecipare tavole note di Mestre, come Cà di Màt e da Gino); una seconda tra studentesse e studenti della scuola Barbarigo, che si daranno da fare per impiattare il miglior tramezzino tradizionale, il miglior tramezzino innovativo, e il miglior abbinamento con cocktail; e un’ultima aperta a tutta la cittadinanza, sempre organizzata all’interno dell’istituto.

Adriano Anzanello, considerato padre della specialità, racconta con emozione un pezzo di storia del prodotto: “Quando ero un ragazzo”, dice “il tramezzino si faceva tagliando in sette parti uguali il pan carré, a rettangoli. Il tramezzino originale, senza crosta, nasce infatti rettangolare, di 5 centimetri per 11, solo con il tonno o con uova e acciughe”.

Parliamoci chiaro; se vi interessa solo approfittare della creatività altrui per assaggiare qua e là gratuitamente, potete farlo nei primi due giorni del festival, ovvero il venerdì e il sabato, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 18:30. Buon appetito – e che vinca il migliore.