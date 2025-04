A Miami Beach apre il ristorante firmato Donatella Versace

Talmente iconica che non serve neanche citare il cognome. Il Donatella Restaurant non può che essere firmato da lei, Donatella Versace. Per più di vent’anni Creative Director dell’opulenta casa di moda fondata dal fratello Gianni, oggi la nostra bionda platino nazionale ha fatto un passo indietro, limitandosi al ruolo di Chief Brand Ambassador. Ma lo abbiamo detto, bastano il nome e lo stile inconfondibile per far decollare qualsiasi progetto. Compreso, appunto, una nuova apertura a Miami Beach.

Com’è e cosa si mangia al Donatella Restaurant

Se vi aspettate una cosa stile Case Pacchiane con l’immancabile Medusa farlocca a fare capolino su ogni superficie, beh ricredetevi. Il Donatella Boutique Hotel & Restaurant avrà pure interni dorati, ma lo stile è elegante e aggraziato. Immerso nel distretto Art Deco di Miami Beach, il ristorante e hotel sorge in un bungalow storico degli anni Venti disegnato dall’architetto Wallace Tutt, lo stesso della Versace Mansion. Dietro ristrutturazione e concept oggi ci sono Vida & Estilo Hospitality Group in partnership con Nakash Group, che cura l’ex villa di Gianni. Il ristorante aprirà ufficialmente a maggio.

La brezza oceanica qui si fa decisamente marina, con sapori e suggestioni dal Mare Nostrum. Il menu dichiaratamente mediterraneo curato dallo chef Alessandro Morrone si ispira alle tradizioni campana e calabrese, ma non solo. Classici come insalata di polpo, rigatoni alla ‘nduja e linguine alle vongole si alternano a ricette più nazional-popolari, di quelle che strizzano l’occhio al palato americano. Cacio e pepe con tartufo nero ad esempio, ma anche cotoletta alla milanese.

Piatti semplici, almeno ai nostri occhi. Ricordiamoci sempre però che siamo a Miami Beach, immersi nel lusso di un brand che non ha paura di osare. Anche nei prezzi: da Donatella non si spendono meno di 150-200$. C’è di mezzo il nome, la location, la ricercatezza degli ingredienti. E il fatto di poter tornare a casa con uno scontrino firmato Donatella Versace, perché no.