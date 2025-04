A Milano arriva l’originale torta Sacher di Vienna

La torta Sacher fa armi e bagagli e va in gita a Milano per un po’. Un mese per l’esattezza, il tempo di deliziare i frequentatori del Camparino in Galleria Vittorio Emanuele con il suo inconfondibile connubio tra cioccolato e confettura. Dal 15 aprile al 15 maggio, il cocktail bar Camparino, nel cuore del capoluogo lombardo, offre l’Original Sacher-Torte dell’omonimo hotel viennese e crea, per l’occasione, un cocktail per celebrare l’asse Milano-Vienna.

Pasticceria viennese a casa dell’aperitivo milanese

Di torta Sacher – che piaccia o meno alle altre pasticcerie viennesi che hanno cercato di dimostrare il contrario – ce n’è una sola: quella dell’Hotel Sacher, appunto, simbolo dell’eleganza viennese in fatto di accoglienza e ristorazione.

Ma per un breve periodo potrete affondare la forchetta nel peculiare dolce, rinomato in tutto il mondo, anche sotto la galleria più famosa di Milano, grazie alla collaborazione tra lo storico e raffinato cocktail bar Camparino e l’albergo austriaco. Fino al 15 maggio nel locale milanese sarà possibile degustare e acquistare non solo la torta cioccolato e confettura, ma anche altri prodotti a firma Sacher.

L’iniziativa primaverile punta a trovare un fil rouge tra due modi diversi di vivere l’ospitalità e la convivialità, e lo fa anche chiamando in causa la mixology. Frutto della collaborazione è infatti il cocktail Mi-Vi (Milano-Vienna), che miscela Cinzano 1757 Rosso, Campari Bitter, liquore alla prugna e un tocco di caffè colombiano in infusione per rendere omaggio alla tradizione viennese del nero.

Un connubio di eleganze diverse e modi diversi di intendere il benessere culinario, grazie al quale la casa dell’aperitivo milanese dall’architettura liberty fa spazio al simbolo per eccellenza della pasticceria mitteleuropea.