A Monaco, patria dell’Oktoberfest, aprirà il primo Biergarten analcolico

Il Die Null è il primo Biergarten completamente analcolico di Monaco, città nota anche e soprattutto per l'Oktoberfest. Ma com'è nata quest'idea?

A Monaco aprirà il primo Biergarten analcolico: vedetelo come un segno dei tempi che cambiano, o diversamente come un – furbo, badate bene – tentativo di intercettare una tendenza che premia sempre più le bevande a contenuto alcolico basso o nullo (persino alla finale di Euro 2024, pensate un po’).

Il Die Null (“Lo Zero”: un nome che è tutto un programma, converrete) servirà ai suoi clienti esclusivamente bevande analcoliche, cocktail analcolici, succhi di frutta, acqua e birre analcoliche. L’obiettivo? Ammorbidire e al contempo accogliere le critiche e le frustrazioni dei locali per un flusso turistico sempre più disinibito e… Beh, alcolico.

Il paradiso della birra (analcolica)

D’altro canto è facile associare Monaco, patria dell’Oktoberfest, con l’idea della birra a fiumi. Il Die Null, stando a quanto lasciato trapelare, andrà a sorgere a pochi passi dalla principale stazione ferroviaria della capitale bavarese, un’area che proprio a causa degli eccessi di goliardia dei turisti (e non solo, beninteso) ha costruito, nel tempo, una reputazione piuttosto opaca.

Tre piccioni con una fava, insomma: intercettare una tendenza di mercato sempre più marcata (e perdonateci il gioco di parole), accogliere le lamentele dei locali e avviare una scintilla che possa portare a una più ampia riqualificazione dell’area di cui sopra.

Florian Schönhofer, proprietario di un bar nonché uno dei fondatori del Die Null, ha spiegato che in particolare negli ultimi venti anni aveva notato una incidenza sempre più frequente di scene di disagio alcolico o comunque innescate dall’abuso di alcol. Il Die Null vuole dimostrare che esistono alternative valide e interessanti, anche se – spiega lo stesso Schönhofer – “probabilmente andremo in perdita“.

Il motivo? È presto detto: “Ci sono molti clienti che sono felici di bersi dieci birre in una serata, ma pochi che farebbero lo stesso con dei succhi di frutta”. Il primo Biergarten analcolico rimarrà aperto fino al 15 di settembre, ad appena una manciata di giorni dall’inizio dell’Oktoberfest: chi ci dice che il suo esempio non sarà replicato anche alla festa della birra per eccellenza?