A Napoli c’è anche la birra che inneggia alla vittoria per lo scudetto

A meno che non viviate in una caverna, lo sapete tutti: nei giorni scorsi il Napoli ha vinto lo scudetto. Le celebrazioni, come del resto tutte quelle che riguardano il pantheon sacro e profano partenopeo e in particolare la squadra del cuore, si sono distinte per l’entusiasmo vulcanico, a tratti toccante. Fra tante manifestazioni di affetto c’è anche il lancio di una birra speciale, fatta apposta per brindare al trionfo. Con un nome che è tutto un programma: un urlo liberatorio per una vittoria sudata, sperata e aspettata.

Un grido di esultanza da stappare

Il napoletano è lingua, il napoletano è poesia, e una sola parola può evocare paesaggi sconfinati. In questo caso siamo di fronte a un’esclamazione che, a seconda delle circostanze, può essere intesa o come insulto, o come espressione di giubilo. Parliamo di Afammokk! nome scelto dal birrificio Kbirr di Giugliano in Campania, Napoli per la bottiglia in edizione limitata dedicata proprio allo scudetto numero quattro.

Innanzitutto partiamo dall’immagine, realizzata da Luca Carnevale. Un guerriero (supponiamo metafora del calciatore vittorioso) vestito con la divisa del Napoli che urla verso il cielo brandendo la sua spada. Alla sua sinistra il sempre bellissimo e giovane San Gennaro, che lo guarda fiero tenendo il pallone sotto braccio. L’immagine parla, non solo per allegorie ma anche in senso fisico: cosa starà gridando il nostro personaggio?

La risposta sta proprio sotto, scritta chiaramente in bianco azzurro. Afammokk!, ovvero “vai a fare in bocca!”, espressione che da volgarissima (come dire, mandare a quel paese qualcuno finche sei in macchina nel traffico) può diventare urlo di vittoria. Un “era ora, tiè, ce l’abbiamo fatta” specie dopo varie peripezie, modo di dire che peraltro viene chiarito in sovrimpressione con l’eloquente Ce l’amm fatta!

Il calcio in bottiglia

Kbirr (crasi dialettale per Che birra) ha presentato la sua nuovissima creazione su Facebook e Instagram. E lo ha fatto con tempismo impressionante, praticamente subito dopo la vittoria. Non era la prima volta infatti: in occasione del terzo scudetto aveva già creata Assafà, la “natavota” (un’altra volta) lager dedicata al successo calcistico. Come spiegato nel post, “Non c’è 3 senza 4” e infatti eccoci qua con Afammokk!.

La nuova birra nasce da un’idea di Fabio Ditto di Kbirr in collaborazione con il Ristobottega Januarius di Francesco Andoli. Viene presentata come “una birra molto speciale per celebrare questa memorabile e tribolatissima vittoria della nostra squadra del cuore”, dato che il Napoli quest’anno non partiva certo come favorito. I miracoli però, e San Gennaro insegna, succedono. “Diciamoci la verità: c’è più gusto a vincere così!” chiosa il post, invitandovi a sorseggiare quello della birra, ovvero della vittoria. Afammokk! è disponibile sullo shop online del birrificio al prezzo di 20.95 euro per sei bottiglie.