A Padova il successo della pizzeria di Gino Sorbillo fa arrabbiare i residenti

La "nuova" pizzeria nella città dei tre senza è un successone per la clientela; un po' meno per chi abita ai civici adiacenti.

Abitare nel centro storico di Padova (o di qualsiasi altra città, del resto) non deve essere facile, soprattutto se ogni fine settimana si creano sotto casa vivaci code di persone in attesa di gioire del sacro impasto napoletano (sacro letteralmente, visto che all’inaugurazione del locale di cui parliamo è stata servito a mo’ di ostia benedetta). È l’ennesima pizzeria di Gino Sorbillo, aperta lo scorso maggio, a creare trambusto nella città dei tre senza. Come riportano i colleghi de Il Mattino di Padova, le lunghe file di attesa davanti al locale disturbano la quiete pubblica di chi abita nei palazzi adiacenti.

L’intralcio di Sorbillo

Accessi ai portoni ostacolati, rumore e persino piccoli danni agli edifici: queste sono le lamentele che giungono dalle e dai residenti di via Fiume e dei civici vicini all’1, in Piazza dei Signori. Padova sembra aver accolto calorosamente la new entry culinaria in città, tanto da formare ogni weekend lunghe code sotto i portici – code che, a detta di chi il locale l’ha provato, potrebbero essere una semplice trovata di marketing.

«Devo chiedere più volte che si scansino dalla soglia, mi viene impedito l’accesso a casa», racconta una signora alla stampa veneta. Il problema sarebbe più evidente dal venerdì alla domenica, giorni rossi sul calendario della movida. Inutili, e anzi strappati, i cartelli affissi dall’amministrazione condominiale per invitare all’ordine e a lasciare liberi gli accessi ai palazzi. C’è chi minaccia di installare telecamere esterne, così da cogliere i trasgressori sul fatto, e chi ha già agito per vie legali diffidando la pizzeria, che è stata convocata dalla polizia municipale. I condomini riportano anche la formazione di macchie sul marmo dei gradini, verosimilmente provocate da calici di Spritz poggiati sopra.

La risposta di Morgana Mazzola, manager della pizzeria, arriva puntuale: “Controlli e verifiche sono stati tanti nel nostro locale ma, tutto è regolare. Io stessa esco di continuo per constatare la situazione è tutti collaborano e si spostano”. E aggiunge: “Da quello che sappiamo ci sono sempre stati problemi con alcuni residenti anche quando c’erano altri locatari al nostro posto.” Mistero risolto: sono senza dubbio i condomini i guastafeste della situazione.