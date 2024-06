A Padova tutti in processione per ricevere l’ostia benedetta da Gino Sorbillo

Sorbillo inaugura a Padova e ficca la pizza in gola alla gente appena varca la soglia. Non solo: svela in quale città sarà la prossima, imminente, apertura.

“Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetene e mangiatene tutti“. Non siamo in chiesa e nemmeno in una delle trasmissioni religiose su Food Network, bensì nella pagina Instagram di Gino Sorbillo: tramite un reel di poche ore fa ha raccontato com’è andata l’inaugurazione della nuova apertura a Padova. Ed ecco perché ho scomodato il rito liturgico: tantissime le persone in attesa di un assaggio, in processione per una fetta di pizza.

Non solo: c’era lo stesso Sorbillo ad accogliere ogni fedele all’ingresso, per porgergli personalmente – o meglio, ficcandogli in bocca in alcuni casi – l’ostia lievitata e condita con pomodoro e mozzarella. “Vai in pace, sazio, oh fedele: sei pulito dal tuo peccato originale di aver avuto altre pizze al di fuori della mia” – pare dire il re della pizza napoletana.

Toh, ingurgita sta pizza (a favore di reel)

In effetti c’era molta meno grazia di quella lasciata intendere, presso il nuovo Sorbillo a Padova: più che un rito sacro sembrava lo Spring Break americano col gioco di mangiare la banana con occhi e mani legate dietro la schiena. Le persone (e i fan, primi fra tutti) erano accalcate e anche nutrite alla porta, appena varcata, come le oche tristemente destinate al foie gras.

Una di loro, carina, stava raccontando di lavorare proprio li accanto lascindo intendere che sarà tentata tutti i giorni. Un complimento, insomma, che Sorbillo ha completamente ignorato tagliando corto perché era necessario completare il reel: “ah ok piacere, prova la pizza” e via di fetta cacciata in gola alla giovane.

Un reel per battere… se stesso

O forse per battere il competitor da Michele, che ha aperto proprio a Padova e a poca distanza dal “Maestro”? Secondo noi, Sorbillo, che è sempre alla ricerca di nuove sfide/volti/scritte sulla pizza/ingredienti dissacranti – come l’improvviso e conveniente amore per l’ananas – ha ancora una volta puntato sullo spettacolo, rendendo se stesso protagonista. E, con questo discutibile reel girato presso Pizza dei Signori – pardon, Piazza dei Signori – ha effettivamente colpito nel segno.

In tutto ciò, nella caption del delicatissimo reel, si legge anche di una prossima apertura a Bergamo: “Dopo l’apertura di @sorbillo a #BOLOGNA da oggi siamo anche a #PADOVA in Piazza dei Signori‼️ E tra pochi giorni si apre anche a #BERGAMO ‼️ Festeggia sempre con noi e la nostra vera #pizza Napoletana 💙👈🏻👈🏻👈🏻💯🍺🍕 Ti aspettiamo #PASSAPAROLA”. Fermarsi mai.