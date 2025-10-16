A Roma apre finalmente l’hotel con ristorante di Robert De Niro e chef Nobu

Il brand hospitality dell’iconico volto de Il Padrino apre finalmente le porte nella Città Eterna. La tanto rimandata inaugurazione riguarda la catena di hotel e ristoranti di Robert De Niro, chef Nobu Matsuhisa e del produttore cinematografico israeliano Meir Teper. Un marchio – Nobu, appunto, in onore del cuoco giapponese – che ha già alle spalle 57 ristoranti e 46 hotel in tutto il mondo. La sua presenza nel Bel Paese è nuova solo nell’ambito dell’ospitalità, poiché un Nobu Restaurant esiste già in quel di Milano. L’avverbio “finalmente” è d’obbligo non tanto perché fosse particolarmente atteso, ma perché l’apertura della location era già stata annunciata per la fine del 2022.

Cosa aspettarsi dal nuovo hotel e ristorante Nobu di Roma

L’attesa dall’annuncio dell’apertura all’inaugurazione effettiva non è stata delle più brevi, ma adesso la catena del settore ospitalità e ristorazione Nobu arriva davvero nel cuore di Roma. L’apertura del ristorante guidato dall’omonimo chef nipponico è prevista per sabato 18 ottobre, mentre le camere (da quanto sembra dando un’occhiata sul sito) saranno disponibili a partire dalla notte del 7 novembre.

Ma sia le 117 stanze e suite sia i tavoli di Nobu Matsuhisa sono già prenotabili dal sito ufficiale, che ci ricorda tramite immagini e storytelling che il brand punta sull’esperienza di lusso. La nuova location – che sorgerà nella centralissima ed elegante via Veneto al posto dell’omonimo Grand Hotel, nel cuore della capitale – si aggiunge alle numerose sedi Nobu già sparse per il mondo.

Il marchio non è infatti nuovo, e nasce dalla collaborazione di fine anni ’80 fra i tre fondatori Robert De Niro, Nobu Matsuhisa e Meir Teper; tutti e tre, chi più chi meno, volti del mondo del cinema.

La cucina di chef Nobu porta in tavola i piatti del suo Giappone, ma non senza influenze esterne, specie sudamericane. L’esperienza al fine dining si potrà godere accomodandosi nella sala principale oppure al banco del sushi, per ammirare da vicino le mani che preparano le portate da servire.