Roma, la catena di ristoranti di Robert De Niro approda nella Capitale: aprirà entro la fine del 2022

di Luca Venturino 24 Maggio 2022

Nobu Hotel and Restaurant è un brand che vanta già una discreta presenza storica – la leggenda narra che sia stato fondato nel 1988, quando Robert De Niro conobbe lo chef Nobu Matsuhisa e, colpito dalla sua abilità culinaria, gli propose di collaborare per aprire una serie di locali in tutto il mondo – ma non si era mai affacciato sul Tevere. Almeno fino a ora: un ristorante della catena Nobu Hotel Restaurant aprirà infatti in via Veneto, nel pieno cuore di Roma, e sarà annesso al primo hotel del marchio in questione sul territorio italiano.

“Primo hotel” e non “primo ristorante” perché, di fatto, un locale della catena è già presente in quel di Milano: l’apertura romana è prevista entro la fine dell’anno corrente (anche se non sono ancora trapelati i dettagli in merito) e, come accennato, andrà a incastonarsi nel pieno cuore della Capitale, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Piazza Barberini, dove la fontana del Tritone torreggia in tutta la sua imponenza, e sorgerà all’interno di due edifici risalenti al XIX secolo.

Si tratterà a tutti gli effetti di una collaborazione dentro una collaborazione: il brand, che come vi abbiano raccontato è già frutto di un felice incontro tra De Niro e chef Nobu, ha infatti stretto un ulteriore accordo con Carlo Acampora, Chairman e CEO di Grand Hotel Via Veneto per il progetto in questione – progetto che si declinerà in 122 camere e suite, una Nobu Suite da 500 metri quadrati, un terrazzo piantumato, ma anche una spa, un centro fitness, ampi spazi per eventi privati, un ristorante Nobu e un Club Lounge esclusivo.