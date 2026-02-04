A San Valentino, McDonald’s offre il caviale

Una collaborazione tra McDonald's e un produttore di caviale ha dato vita al "McNugget Caviar", che verrà offerto a un numero imprecisato di fortunati per la festa degli innamorati.

Dai tempi in cui un genio come Wylie Dufresne proponeva un provocante pollo fritto e caviale come un mare e monti post-ironico -siamo più o meno nel 2010- la componente intellettuale dell’abbinamento si è totalmente persa e, diventando ormai un piatto simbolo di un’ostentazione decadente e un po’ cafona, ha fatto il giro arrivando allo “zero comico” della specie, l’archetipo del nugget, quello di McDonald’s.

Sì, San Valentino si avvicina e il colosso degli hamburger ha deciso di regalare a pochi fortunati l’opportunità di trasformare dei Chicken McNugget in un appuntamento romantico, collaborando niente meno che con Paramount Caviar per l’accoppiata definitiva tra alto e basso, tra fast food e fine dining.

È arrivato il McCaviar

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’idea è un omaggio alla creatività degli appassionati: “Il McNugget Caviar è stato creato grazie ai nostri clienti. Hanno abbinato i Chicken McNuggets al caviale molto prima che lo rendessimo ufficiale. Sappiamo che i nostri fan vogliono godersi esperienze elevate senza il prezzo elevato, quindi vogliamo offrirvi qualcosa di speciale, completamente a nostre spese. Stiamo abbinando il caviale saporito ai nostri tipici McNuggets per una celebrazione di San Valentino diversa da tutte le altre”.

Ma cosa c’è esattamente in questo kit chiamato McCaviar? Ogni confezione è totalmente gratuita e include una scatola da circa 28 grammi di caviale di storione Baerii, della panna acida, una tessera regalo da 25 dollari per acquistare i McNugget e un cucchiaino in madreperla, un oggetto che probabilmente diventerà un pezzo da collezione per i fan del marchio del pagliaccio Ronald. L’affare non è affatto male, considerando che una singola confezione di questo tipo di caviale costa solitamente circa 95 dollari.

In un comunicato stampa, McDonald’s si è lanciata anche in una interpretazione gourmet dell’iniziativa, sottolineando come “la croccante e dorata bontà dei nostri tipici McNuggets e le perle nere salate e saporite del caviale di storione Baerii di Paramount creano un vero connubio perfetto”.

Se volete provare a vincerlo, dovete sapere che c’è un piccolo ostacolo: i kit sono in numero limitato e non è stato rivelato quanti ne siano effettivamente disponibili, e non cercate di ordinarli al McDrive perché non si trovano nei ristoranti fisici. Se doveste passare San Valentino negli Stati Uniti, l’unico modo per accaparrarsi questo assaggio è collegarsi al sito McNuggetCaviar.com a partire dalle ore 11:00 del 10 febbraio: ogni cliente potrà richiedere un solo kit, quindi se volete ingozzarvi di caviale a spese di McDonald’s dovrete essere rapidi e parecchio fortunati. Per tutti gli altri, la sala barbecue della casa dovrà bastare.