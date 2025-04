Quando è troppo è troppo. Devono averlo pensato intensamente (parolacce comprese) i proprietari di un ristorante cinese a Singapore. Perché proprio qui nei giorni scorsi è comparso un cartello che esprime tutta l’esasperazione nei confronti degli incomprensibili, folli dazi di Trump contro la Cina. Che in sostanza dice: ah sì? Allora noi addebitiamo il 104% di sovrapprezzo ai clienti americani. La provocazione però è durata poco, proprio come l’andamento dei dazi stessi.

La vendetta è un piatto che va servito caro

Il detto forse era un pelo diverso, ma con la sostanza ci siamo. Allo Xie Lao Song, ristorante nella Chinatown di Singapore, di sicuro la pensano così. Nei giorni scorsi sulla vetrina è apparso un cartello molto eloquente in doppia lingua cinese-inglese. “A partire dal 9 aprile 2025 a tutti i clienti americani che decideranno di mangiare qui sarà addebitato il 104% di sovrapprezzo”. La cifra specifica fa chiaramente riferimento ai dazi voluti dal governo americano nei confronti della Cina (che peraltro sono ulteriormente aumentati nei giorni successivi).

Va da sé che il cartello è rapidamente diventato virale. In particolare grazie a @sgwhatsup, utente Tiktok il cui video ha raggiunto 400mila visualizzazioni e più di 1700 commenti. La vicenda è anche stata molto commentata su Reddit, con ben 2800 upvotes (una specie di equivalente dei like) e infinite discussioni a riguardo, fra chi è d’accordo, chi no e chi pensa che fosse tutta una trovata pubblicitaria. In ogni caso il buzz si è spento presto: ora del 10 aprile il cartello era già scomparso.

Dazi e discriminazioni

Non c’è dubbio che da parte di Trump la mossa dei dazi contro la Cina abbia molto a che fare con la discriminazione. Il punto però è: ci si può vendicare? Nel mondo dei mercati e delle grandi manovre finanziare, la risposta è: evidentemente sì. A livello microscopico però le cose stanno diversamente, e certamente sono molto più complicate.

A Singapore non ci sono leggi che vietano specificatamente prezzi discriminatori basati sulla nazionalità. Come spiega Eugene Tan, professore alla Singapore Management University: “Quando si tratta di transazioni private di solito ci si basa sul principio ‘acquirente-venditore volenterosi’. Non credo sia illegale, ma di sicuro solleva questioni etiche”.

Secondo la Singapore Consumer Protection un fornitore non può approfittarsi di un consumatore che non è in grado di proteggere i propri interessi. D’altra parte, è illegale nascondere o dare informazioni false per ingannare il cliente. Anche per la Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) i fatti non sono chiari. “Non interveniamo nei prezzi decisi dai privati, nella misura in cui i prezzi siano determinati in maniera indipendente e comunicati chiaramente al cliente prima dell’acquisto”.

Quindi: se il ristorante non avesse messo il cartello ma avesse presentato il conto gonfiato sarebbe scattato l’illecito. Invece, avendo posto il cartello e in assenza di legislazione a riguardo, sarebbe stato nel giusto. Quel che è certo è che alla fine non se l’è sentita, in fondo i diners americani non c’entrano niente. Di nuovo ringraziamo Trump per scatenare il ginepraio giuridico con una spolverata di politico e una bella grattata di economico. Stavolta in salsa cinese però, sui ravioli fumanti alla piastra.