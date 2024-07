A Tokyo c’è un bar gestito da un ipnotizzatore che regala premi a chi non va in trance

Dove? A Tokyo. Chi? Un certo Endo, apparentemente famoso nel Paese del Sol Levante come grande maestro ipnotizzatore. Cosa? Ha deciso di aprire un bar chiamato Fushigi no Heso, che potremmo grossomodo tradurre in “ombelico misterioso”. Come funziona? Semplice: provate a resistere alle sue arti ipnotiche, e potreste vincere un premio. Perché? Ah, vorremmo saperlo pure noi.

L’Ombelico Misterioso si trova incastonato nel quartiere di Shin-Ōkubo, noto anche e soprattutto per la sua vasta comunità coreana (tanto da essere noto come “Koreatown”), e offre – tra le altre cose – lettura delle mani, dei tarocchi, accesso a narghilè elettronici e un “menu magico“. Diamoci un’occhiata.

Quali sono i premi in palio?

Vorremmo davvero saperlo, ma il buon Endo preferisce – comprensibilmente – mantenere un velo di riserbo. Immaginiamo che il riuscire a resistere all’ipnosi sia già di per sé un premio: quale gestore di bar, se avesse un potere simile, riuscirebbe a resistere alla tentazione di fare ordinare ai suoi clienti conti a cinque zeri?

Vale la pena notare che questa non si tratta affatto della prima avventura del nostro maestro dell’ipnosi nel mondo della ristorazione. I colleghi di Sora News 24 raccontano che Endo ha “già stupito i suoi clienti con i suoi poteri nelle precedenti sedi del bar a Kitasenju e Ikebukuro”, e che i prezzi per partecipare alla seduta ipnotica sono di circa mille yen (sei euro tondi tondi) a persona.

L’esperienza è aperta a partecipanti di età compresa tra i venti e quarant’anni di età e per gruppi di almeno dieci persone: come già accennato in apertura di articolo, c’è un premio speciale per chi riuscirà a resistere all’ipnosi di Endo.

Ok, e se qualcuno volesse semplicemente bere una birra, un poco di sakè, magari mangiare un panino; ma non sottoporsi a ipnosi di gruppo? Ah, nulla da temere: dall’Ombelico Magico assicurano che il locale offre anche “un’ampia selezione di bevande, snack e pasti”. Anche se, è chiaro, vale la pena resistere alla curiosità, una volta varcata la porta del locale?