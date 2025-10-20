A Verona, dove nel 1300 c’era la corporazione delle arti e dei mestieri, oggi c’è Signorvino

Questo ottobre vede l’inaugurazione di una nuova sede di Signorvino, che come sua abitudine non sceglie mai location di secondo piano in termini di rilievo storico e posizione urbana. Così dallo scorso giovedì potrete trovare la catena di enoteche con cucina anche nella più vivace delle piazze veronesi: Piazza delle Erbe. Per l’esattezza, il sesto locale del brand nella provincia veronese si è inseditato al piano terra della Domus Mercatorum, il luogo in cui anticamente le corporazioni delle arti e dei mestieri si riunivano per commerciare e discutere la vita economica cittadina. Ancora un esempio di come le grandi catene siano i principali attori che riconquistano illustri spazi dimenticati delle città.

Apre il sesto Signorvino del veronese

Signorvino, concepito dal suo AD Sandro Veronesi nel 2012, è un’idea commerciale che ha avuto particolare successo. Lo testimoniano i 44 punti vendita (di cui due all’estero) dedicati alla vendita, alla degustazione e alla formazione sul vino, con accompagnamento gastronomico.

I luoghi in cui le varie sedi della catena sorgono non sono mai da poco, e occupano posizioni di rilievo nei panorami cittadini dello Stivale: Piazza Maggiore a Bologna, il Duomo a Milano, sull’Arno con vista su Ponte Vecchio a Firenze. Non poteva quindi mancare una presenza a Piazza delle Erbe nella città di Giulietta, dove Signorvino possiede già due locali, più altri tre in provincia.

Il palazzo che ospita l’enoteca-ristorante è la Domus Mercatorum, lo splendido edificio con archi bicromi e merlatura realizzato all’inizio del 1300. Luca Pizzighella, general manager di Signorvino, spiega le ragioni dietro la nuova location: “Cercavamo da tempo un luogo che rappresentasse davvero Verona. Piazza Erbe è storia, energia e quotidianità. È il contesto ideale per incontrare i veronesi e i visitatori che vogliono scoprire il vino in modo spontaneo e conviviale”.