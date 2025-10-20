A Verona, dove nel 1300 c’era la corporazione delle arti e dei mestieri, oggi c’è Signorvino

La catena di enoteche con cucina trova ancora una nuova casa nella Domus Mercatorum della città di Giulietta.

A Verona, dove nel 1300 c’era la corporazione delle arti e dei mestieri, oggi c’è Signorvino
di Giulia Lucania / 20 Ottobre 2025

Questo ottobre vede l’inaugurazione di una nuova sede di Signorvino, che come sua abitudine non sceglie mai location di secondo piano in termini di rilievo storico e posizione urbana. Così dallo scorso giovedì potrete trovare la catena di enoteche con cucina anche nella più vivace delle piazze veronesi: Piazza delle Erbe. Per l’esattezza, il sesto locale del brand nella provincia veronese si è inseditato al piano terra della Domus Mercatorum, il luogo in cui anticamente le corporazioni delle arti e dei mestieri si riunivano per commerciare e discutere la vita economica cittadina. Ancora un esempio di come le grandi catene siano i principali attori che riconquistano illustri spazi dimenticati delle città.

Apre il sesto Signorvino del veronese

La Domus Mercatorum a Verona

Signorvino, concepito dal suo AD Sandro Veronesi nel 2012, è un’idea commerciale che ha avuto particolare successo. Lo testimoniano i 44 punti vendita (di cui due all’estero) dedicati alla vendita, alla degustazione e alla formazione sul vino, con accompagnamento gastronomico.

I luoghi in cui le varie sedi della catena sorgono non sono mai da poco, e occupano posizioni di rilievo nei panorami cittadini dello Stivale: Piazza Maggiore a Bologna, il Duomo a Milano, sull’Arno con vista su Ponte Vecchio a Firenze. Non poteva quindi mancare una presenza a Piazza delle Erbe nella città di Giulietta, dove Signorvino possiede già due locali, più altri tre in provincia.

Il palazzo che ospita l’enoteca-ristorante è la Domus Mercatorum, lo splendido edificio con archi bicromi e merlatura realizzato all’inizio del 1300. Luca Pizzighella, general manager di Signorvino, spiega le ragioni dietro la nuova location: “Cercavamo da tempo un luogo che rappresentasse davvero Verona. Piazza Erbe è storia, energia e quotidianità. È il contesto ideale per incontrare i veronesi e i visitatori che vogliono scoprire il vino in modo spontaneo e conviviale”.

