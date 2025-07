Abbiamo capito a quanto saranno i dazi sul vino: e ora?

Dal primo agosto entrano in vigore i dazi del 15% sul vino: come impatteranno sul mercato?

Tanto tuonò che piovve, il primo agosto è il giorno fatidico in cui i nuovi dazi voluti dall’amministrazione Trump entrano in vigore, dopo una lunghe e spregiudicate negoziazioni che hanno seminato il panico tra i mercati mondiali.

Il governo Meloni sostiene che le tariffe del 15% siano “sostenibili”, e rispetto a certe percentuali prospettate dalla Casa Bianca che arrivavano fino al 50% si potrebbe anche essere sollevati, ma resta il fatto che rispetto al 2,9% in vigore fino all’inizio di quest’anno, il peso dei dazi è più che quintuplicato.

Ora quindi, è il momento di fare dei conti realistici per capire quanto questa nuova congiuntura commerciale impatterà sul mondo del vino: è quello che hanno fatto Unione Italiana Vini e Federvini, diffondendo delle note in cui non nascondono l’apprensione.

Un danno da 317 milioni di euro

Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione Italiana Vini , diffonde numeri preoccupanti: “con i dazi al 15% rischia di essere penalizzato almeno l’80% del vino italiano. Il danno che stimiamo per le nostre imprese è di circa 317 milioni di euro, cumulati nei prossimi 12 mesi, mentre per i partner commerciali d’oltreoceano il mancato guadagno raggiungerà quasi 1,7 miliardi di dollari. Il danno salirebbe a 460 milioni di euro qualora il dollaro dovesse mantenere l’attuale livello di svalutazione”.

Secondo Frescobaldi l’intervento del governo è fondamentale: “facciamo sin d’ora appello al governo italiano e all’Ue per considerare adeguate misure per salvaguardare un settore che grazie al buyer statunitense era cresciuto molto. Con l’incontro di oggi in Scozia fra i presidenti Trump e von der Leyen si è almeno usciti da un’incertezza che stava bloccando il mercato; ora sarà necessario che la filiera si assuma il mancato ricavo per ridurre al minimo il ricarico allo scaffale”.

Giacomo Ponti, presidente di Federvini, condivide le preplessità: “un’ipotesi di dazi al 15% pone una criticità evidente per il comparto e l’obiettivo condiviso resta arrivare ad una percentuale inferiore, più sostenibile per le nostre imprese, pur avendo presente che l’optimum sarebbe dazio zero. La speranza è che, entro il primo agosto, si possa avere un ulteriore margine per impostare le nostre relazioni commerciali con un partner fondamentale e un alleato strategico come gli Stati Uniti. In gioco non c’è solo un segmento industriale, ma un modello produttivo fondato su qualità, identità e rapporti internazionali costruiti nel tempo”.

Dall’Osservatorio di Unione Italiana Vini arriva anche una stima su quali saranno i vini italiani a subire l’impatto più forte, a causa di un’esposizione sul mercato americano di più del 20% delle esportazioni: si parla soprattutto di Moscato d’Asti, il cui 60% dell’export è destinato al mercato statunitense, seguito da Pinot grigio (48%) e da Chianti Classico (46%), dai rossi toscani Dop (35%), i piemontesi (31%) con le stesse percentuali del Brunello di Montalcino, fino a Prosecco e Lambrusco che destinano agli USA il 27% delle loro esportazioni.