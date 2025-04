Abbiamo sempre mangiato i Digestive al cioccolato nel modo sbagliato

Ogni cosa ha il suo verso, persino i biscotti (anche quando non lo sappiamo). Prendete i Digestive, per esempio, quelli con un lato al cioccolato: da che parte li mangiate? Se avete sempre tenuto il lato scuro verso l’alto – per istinto, per estetica, o chissà per quale altra inconsapevole ragione –, avete fatto male. A illuminarci la via arriva Anthony Coulson, direttore generale dello stabilimento McVitie’s di Stockport, Manchester: la faccia cioccolatosa va a testa in giù; e c’è un motivo.

Biscotto a faccia in giù

Potranno non essere i biscotti preferiti a casa nostra, ma oltremanica i Digestive sono una cosa seria. Gli amici britannici non possono farne a meno, e la versione al cioccolato è vista come una vera delizia. Anche loro, come il mondo intero, tendono ad afferrare il biscotto con la parte al cioccolato verso l’alto – sbagliato!

Mr Coulson, direttore generale di uno stabilimento McVitie’s nel Regno Unito, intervistato da BBC Radio Manchester svela il segreto: “Una delle primissime cose che ho imparato quando sono arrivato in McVitie’s è stata che il lato al cioccolato va verso il basso quando si mangia un Digestive”. Il manager non fa mistero del motivo: in questo modo, il contatto con la lingua fa sciogliere il cioccolato e ne rilascia tutto il sapore.

“Ha senso, no?”. Sembra di sì, signor Coulson, non fa una piega. Ma non siamo certi di riuscire ad abituarci a questa nuova strategia – d’altronde lui stesso ammette di continuare a mangiarli “al contrario”. Non preoccupatevi comunque: il signor Coulson vi dà la sua benedizione in ogni caso: “Potete fare come volete”. Tanto nello Stivale, ad ogni modo, non ci cambia probabilmente la vita.