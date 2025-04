Il Dubai chocolate diventa un gelato: arriverà anche in Italia?

La famigerata “Dubai Chocolate Bar”, la barretta di cioccolato diventata virale grazie (si fa per dire) a TikTok con un ripieno croccante di pasta kataifi, pasta phillo e pistacchio ispirato allo Knafeh arabo, è stata finora disponibile solo tramite Deliveroo nella patinatissima capitale del lusso araba, o negli Stati Uniti tramite importazioni omeopatiche.

Ebbene, proprio negli USA il dolce che tutti vogliono e pochissimi potevano avere sta per fare il suo debutto nella vetrina più ampia possibile, quella del colosso dei supermercati all’ingrosso Costco.

Non proprio una barretta

View this post on Instagram A post shared by Markie_devo (@markie_devo)

Non si tratta ovviamente del prodotto originale creato da Fix Dessert Chocolatier, la cui aura di esclusività e irraggiungibilità è parte integrante della strategia di marketing, bensì di una versione gelato.

Certo, non ci sfugge che le torreggianti corsie e le imponenti confezioni di Costco siano decisamente agli antipodi rispetto al lusso ostentato di Dubai, ma non sia mai detto che un gigante della GDO non possa intercettare un trend virale e approfittare del successo.

La missione di trasformare in gelato l’onnipresente barretta è stata affidata ad Afters Ice Cream, azienda del sud della California che ha sviluppato questo stecco in esclusiva per Costco, e visto così non sembra affatto male: fiordilatte e pistacchio ricoperto di cioccolato con elementi croccanti di pasta kataifi.

Le prime confezioni stanno già venendo distribuite nei punti vendita di tutti gli Stati Uniti, dopo una prima sperimentazione durante il Coachella Festival: il luogo ideale da cui partire per la conquista dei social, obiettivo dichiarato di questo gelato fin dalla confezione che riporta, oltre agli ingredienti, la “international virality”. Questo “Dubai Chocolate Bar Ice Cream” (si chiamerà proprio così), dovrebbe arrivare sugli scaffali a un prezzo di 18 dollari per una confezione da 10 pezzi, decisamente al di sopra della media, soprattutto per Costco, ma certo ben al di sotto dei 18 dollari al pezzo per la barretta originale.

La GDO americana sta prendendo atto del successo internazionale di questo dolce, ma non sono certo i primi con l’amatissima catena di fast food Shake Shack ha proposto un milk shake “Chocolate Pistachio Dubai” in alcuni ristoranti selezionati, così come Dunkin’ Donuts.

L’Italia, al momento, sembra ancora abbastanza refrattaria all’influenza della barretta araba: ci ha provato Ernst Knam, e qualche cioccolateria sta timidamente proponendo qualche referenza simile, ma la grande diffusione è ancora lontana, ma qualcosa si muove: e anche qui il viatico sembra quello del gelato. Durante l’ultimo Sigep, il salone dedicato ai professionisti della gelateria e della pasticceria, abbiamo visto affacciarsi le basi pronte Dubai Chocolate, per cui possiamo aspettarci l’invasione per quest’estate nelle gelaterie, non certo artigianali, tra le vaschette traboccanti di gelati gusto Nutella o Kinder Bueno.