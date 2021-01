Abbracci Mulino Bianco: l’edizione speciale per gli infermieri è realtà

È arrivato l’annuncio ufficiale: gli Abbracci Mulino Bianco usciranno in un’edizione speciale per gli infermieri. Il ricavato delle vendite andrà a sostenere il fondo Fnopi.

Nei giorni scorsi si erano rincorse voci di una particolare confezione azzurra dei mitologici Abbracci della Mulino Bianco. I rumors adesso sono stati confermati: visto che gli abbracci fisici sono una delle cose che sono mancate maggiormente in questi mesi di distanziamento sociale, ecco che Mulino Bianco ha pensato di lanciare questa singolare iniziativa a sostegno degli infermieri, utilizzando proprio i biscotti Abbracci.

Mulino Bianco ha aderito con una donazione di 2 milioni di euro all’iniziativa #NoiConGliInfermieri, fondo di solidarietà ideato da Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professionali Infermieristici) per aiutare sia le famiglie degli infermieri che sono morti a causa dell’emergenza Coronavirus, sia coloro che, affrontando la pandemia, si sono ammalati o hanno subito gravi stress emotivi e fisici.

Ecco che così da gennaio, le tradizionali confezioni degli Abbracci Mulino Bianco si tingeranno di azzurro. Su di esse campeggerà poi uno stetoscopio unito allo slogan “Questi Abbracci sono per loro”. Il ricavato di Barilla dalla vendita di ciascuna confezione verrà donato poi al fondo solidarietà creato da Fnopi, fino a raggiungere i 2 milioni di euro.

Julia Schwoerer, vice president Mulino Bianco, ha spiegato che questi Abbracci per gli Infermieri non sono solamente biscotti, ma anche un modo per far sentire a tutti gli infermieri d’Italia che siamo con loro. I dipendenti degli stabilimenti Mulino Bianco sono stati fondamentali per realizzare in tempo le confezioni speciali, lavorando anche durante il periodo natalizio per sostenere la campagna di Fnopi.

Questo il post su Facebook dove Mulino Bianco ha comunicato l’iniziativa: