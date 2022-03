Abruzzo: Pasta De Cecco entra a far parte dell’Unione imprese centenarie italiane

Pasta De Cecco 1886, storica azienda fondata in Abruzzo più di 130 anni fa, è entrata a far parte dell'Unione imprese centenarie italiane.

di Luca Venturino 31 Marzo 2022

Pasta De Cecco 1886 entra ufficialmente nell’Unione imprese centenarie italiane: l’azienda, fondata in Abruzzo grazie all’intuizione di Filippo De Cecco che portò alla realizzazione del primo impianto di essicazione artificiale ad aria calda, diventa così la 40esima associata dell’Unione, che raccoglie imprese appartenenti a 11 regioni d’Italia.

L’invenzione di De Cecco, datata 1889, ha di fatto gettato le basi per una produzione continuativa ed efficiente di pasta, aumentandone allo stesso tempo la durata di conservazione e aprendo le porte al mercato delle esportazioni. La produzione di De Cecco, non a caso, ha figurato anche all’Esposizione Universale di Chicago del 1893 distinguendosi “per la struttura superiore, il colore e la tenacità dopo la cottura”. Ora, a più di 130 anni di distanza dalla nascita del pastificio, la Pasta De Cecco può anche vantare di essere stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nel recente registro dei marchi storici, dove spicca come primo pastificio di pasta secca ad aver conquistato il riconoscimento di “Marchio Storico di interesse nazionale”.