Absolut vodka celebra il Pride Month con una rainbow limited edition

di Valentina Dirindin 22 Giugno 2023

Una bottiglia “rainbow” e una campagna comunicativa che celebra la bellezza della diversità: è questo l’impegno di Absolut vodka, che conferma l’appoggio alla comunità LGBTQQIA+ con una serie di iniziative per celebrare il Pride Month 2023.

Non c’è infatti solo la limited edition ABSOLUT Rainbow 2023, una bottiglia in edizione limitata, omaggio a Gilbert Baker, l’attivista e artista americano noto per aver ideato nel 1978 la bandiera arcobaleno, ma un palinsesto di attività che animeranno fino a sabato 8 luglio la città di Milano.

A coloro che gridano al Rainbow Washing risponde Letizia Invernizzi, Brand Manager Pernod Ricard, spiegando che il sostegno di Absolut alla causa ha radici molto lontane: Dal 1981 Absolut sostiene apertamente la community LGBTQQIA+, riconoscendo nell’inclusività, nella diversità di identità e di opinione, nell’empatia e nell’apertura al cambiamento, i valori portanti del brand, con la mission di creare un mondo più libero ed unito”.

Le iniziative

Cuore pulsante degli appuntamenti sarà Porta Venezia, uno dei quartieri più vivaci e multietnici della città di Milano. Qui Absolut sarà main sponsor di Orgoglio Porta Venezia, il primo evento in città per la difesa dei diritti LGBTQQIA+ promosso dall’Associazione Commercianti Porta Venezia Milano Rainbow District. Nei primi due appuntamenti protagonista è il cinema: il Mix Festival e il Gender Border Film Festival presenteranno una selezione di film e documentari da tutto il mondo, affiancati da talk e incontri che approfondiranno tematiche complesse per suscitare confronti. Saranno coinvolti artisti, attivisti, associazioni e istituzioni locali e nazionali, in un clima di festa, solidarietà e impegno sociale. A fine evento il pubblico avrà la possibilità di degustare Orgoglio: un cocktail ideato ad hoc per l’occasione a base di Absolut Vodka.

Tra gli appuntamenti in programma sono previsti, inoltre, due momenti sportivi, non competitivi e aperti al pubblico, che valorizzeranno la coesione funzionando come aggregatore sociale con finalità educative e inclusive: la corsa collettiva Run Like a Unicorn tra gonfiabili e lustrini e il Gate Rainbow Beach, un torneo di beach volley, nei Giardini Pubblici Indro Montanelli.

Infine Absolut parteciperà sabato 24 giugno alla parata del Gay Pride, con un carro dedicato alla grande festa della libertà e dell’inclusione. Inoltre, per l’occasione, Absolut ha creato una campagna dal titolo “We Mix You. Unirsi perché nessuno manchi al Pride”, iniziativa nata per creare, attraverso l’input fotografico e la combinazione di visi di persone reali della community e di chi la supporta, il ritratto virtuale di A.L.I.A.S. (Anonymous LGBTQQIA+ Individuals Artificial Substitute): un avatar generato dall’Intelligenza Artificiale che mixa i volti e le storie di un numero illimitato di persone, condividendo così un forte messaggio di libertà ed unione. A.L.I.A.S. sarà svelato durante il Milano Pride, così che tutti, anche chi non potrà esserci fisicamente, si sentano rappresentati e parte attiva della community.