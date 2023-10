Absolut Vodka e Sprite insieme: arriva il cocktail in lattina che promette di sbancare

Absolut Vodka & Sprite è un cocktail in lattina che farà il suo debutto a inizio 2024: ci sono tutte le premesse per un gran successo.

di Luca Venturino 17 Ottobre 2023

Absolut Vodka & Sprite – un nome che è tutto un programma. Nato dal recente accordo raggiunto da The Coca Cola Company e Pernord Ricard, si tratta di un cocktail ready to drink composto da una base composta dalla vodka Absolut dalla bevanda al limone e lime Sprite, disponibile anche in versione senza zuccheri aggiunti. Stando a quanto lasciato trapelare dai due colossi del settore delle bevande, il cocktail in lattina farà il suo approdo in termini assoluti in appena una manciata di Paesi europei accuratamente selezionati (tra cui il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania: al momento non ci sono ancora voci di corridoio circa un eventuale lancio nello Stivale) a partire dai primi mesi del 2024.

Absolut Vodka e Sprite in un unico cocktail

È notare, per di più, che il cocktail in lattina Absolut Vodka & Sprite avrà di fatto una gradazione alcolica che secondo le previsioni dovrebbe aggirarsi intorno al cinque per cento, ma che di fatto verrà dovutamente ritoccata e rivista sulla base del mercato di riferimento. Vien da sé, dunque, che alla sua messa in commercio le lattine dovranno includere i simboli di responsabilità derivanti dal consumo di bevande alcoliche, potranno essere vendute esclusivamente ai consumatori di età maggiorenne e la loro promozione – secondo quanto dichiarato dalle due aziende interessate – “avverrà seguendo le pratiche di marketing responsabile”.

Come anticipato in apertura di articolo, Absolut Vodka & Sprite non farà il suo debutto ufficiale sul mercato europeo prima dell’inizio dell’anno nuovo, e pertanto molte delle informazioni circondanti il prodotto provengono dall’attento filtro delle due aziende produttrici: stando a quanto lasciato trapelare, ad esempio, sappiamo che il packaging del prodotto finale andrà a presentare entrambi i marchi delle bevande che “lo compongono”.

In altre parole, le munizioni nel portafoglio condiviso – almeno per quanto riguarda questa particolare collaborazione – di The Coca Cola Company e Pernord Ricard non mancano certo; così come l’attenzione necessaria a intercettare una nicchia di mercato in forte espansione. Basti pensare alla relativamente recente collaborazione tra Coca Cola e Jack Daniel’s, sulla cui scia potremmo di fatto inserire la stessa idea che ha portato ad Absolut Vodka & Sprite; o ai numeri stimati dall’azienda di monitoraggio IWSR: la categoria dei cocktail ready to drink, o cocktail in lattina se preferite, dovrebbe crescere in valore di 11,6 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2026.

È per di più bene notare che, sempre stando ai dati IWSR, i prodotti a base di alcolici, in particolare quelli a base di vodka, detengono una quota del 45% in 10 dei maggiori mercati della categoria ready to drink, con il 50% dei consumatori che risulta indotto ad acquistare prodotti pronti realizzati da un noto marchio di liquori, birra o bibite. Absolut Vodka & Sprite: le premesse per fare bene sono decisamente solide.