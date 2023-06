Absolut Vodka testa la prima bottiglia fatta per il 57% di carta

di Manuela Chimera 6 Giugno 2023

Novità in casa Absolut Vodka. L’azienda, infatti, ha annunciato il lancio delle sue prime bottiglie di carta per la vodka. Al momento Absolut Vodka testerà queste nuove bottiglie di carta in alcuni supermercati della catena Tesco nel Regno Unito (più precisamente nei punti vendita nella zona di Manchester). Il test durerà tre mesi e si baserà sui dati di vendita delle nuove bottiglie da 500 ml. Secondo Absolut Vodka, queste bottiglie sono realizzate al 100% su base biologica, anche se sono composte solamente al 57% di carta, con annesso uno strato di plastica riciclabile.

Absolut Vodka e le nuove bottiglie di carta (o quasi)

Le nuove bottiglie di quasi carta di Absolut Vodka sono state create da Paboco, azienda che da tempo si dedica alla produzione di bottiglie di carta (per esempio, è sempre la Paboco a produrre le bottiglie di carta destinate alla birra Carlsberg).

Paboco ha spiegato che le loro bottiglie sono formate all’85% di carta, con il restante 15% costituito dal rivestimento in HDPE. Tuttavia è lecito presumere che, visto che le nuove bottiglie dell’Absolut Vodka sono solo al 57% di carta, ecco che Paboco abbia ritenuto opportuno in questo caso far aumentare il rivestimento in HDPE fino al 43%. Il che ci sta: con meno plastica riciclabile probabilmente l’alcol della vodka avrebbe disintegrato in breve tempo l’involucro di carta.

Nonostante il contenuto in plastica, però, Absolut Vodka ha spiegato che i clienti possono comunque riciclare l’imballaggio come se fosse carta, utilizzando i normali canali dei rifiuti domestici. Non è però ben chiaro come il tutto funzioni. Plastica riciclabile nel contenitore della carta? Vige anche qui il principio del materiale predominante? Non è dato saperlo.

In realtà qualcuno si è posto un’altra domanda. Nel Regno Unito sia vetro che carta possono essere riciclati. Dunque perché una bottiglia di carta? Probabilmente essendo la nuova bottiglia otto volte più leggera rispetto alle altre, ecco che probabilmente si riducono i costi di spedizione. Inoltre secondo l’azienda sarà anche più facile da trasportare per i consumatori.

Il dubbio però persiste: nonostante la maggior quantità di plastica riciclabile presente, quanto effettivamente saranno resistenti queste bottiglie? Se malauguratamente ne compri una e ti becchi un acquazzone, non c’è il rischio che se la bottiglia si bagni, si dissolva lentamente nel nulla?

Staremo ora a vedere quali saranno i risultati di questo primo test: i consumatori gradiranno? Ci saranno variazioni del gusto? La bottiglia di plastica reggerà o si scioglierà con l’umidità del frigo?