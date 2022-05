Abu Dhabi, esplode la bombola del gas in un ristorante: 120 feriti

di Luca Venturino 24 Maggio 2022

Centoventi persone ferite, due rimaste uccise: questo, stando ai rapporti redatti dalle forzi dell’ordine locali, il macabro bilancio dell’esplosione di una bombola del gas in un ristorante nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi. Alcuni passanti, allertati dall’esplosione, hanno contattato quanto prima i vigili del fuoco della protezione civile che, una volta giunti sul posto, si sono impegnati per contenere l’incendio che minacciava di propagarsi sugli edifici limitrofi.

A onor del vero va sottolineato che al momento dell’arrivo dei vigili le fiamme avevano già lambito e danneggiato le facciate di sei palazzi e di numerosi negozi lì vicino, ma il loro intervento è comunque stato utile per sventare prospetti ancora peggiori. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono entrate in azione per far evacuare quattro edifici dove l’incendio minacciava di attecchire.

Più precisamente, il locale in questione si trova a Khaldiya, un quartiere della capitale situato vicino al lungomare: numerose immagini pubblicate e condivise dai media locali hanno mostrato le strade invase da detriti di vetro, calcestruzzi e altre macerie.