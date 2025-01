Accursio Craparo chiude il suo ristorante stellato e punta tutto sulla sua osteria

Nuova edizione del bollettino delle chiusure, questa volta dedicato alla Sicilia. Uno degli chef più celebri dell’isola, Accursio Craparo, chiude la sua insegna stellata “Accursio”, in cui aveva conquistato l’ambito macaron nel 2017, per concentrarsi sul suo secondo locale, “Radici – L’Osteria di Accursio”, letteralmente a un minuto a piedi dal ristorante storico, che era chiuso per ferie dall’11 novembre. L’ennesima conferma di un trend ormai innegabile, che vede il fine dining obbligato a reinventarsi come strategia di sopravvivenza.

Craparo evita battage mediatici del tipo “abbiamo restituito la stella”, avendo già debitamente informato gli ispettori della guida rossa, e si affida ad una comunicazione più pacata, parlando del nuovo progetto che condivide con la moglie Oriana Aprile attraverso un comunicato stampa: ”i loro due ristoranti, Accursio Ristorante e Radici-L’Osteria di Accursio diventeranno un solo luogo dove continuare a fare ricerca, a garantire il profondo senso dell’ospitalità e a proporre una selezione di piatti che guardano con attenzione e innovazione all’idea di trattoria contemporanea”.

Chi è Accursio Craparo

Classe 1976, Accursio si porta l’impegnativo soprannome di “cuoco delle due Sicilie”, dal suo peregrinare culinario che l’ha portato dall’ovest all’est, dalla sua città natale di Sciacca, in provincia di Agrigento, a Ragusa. In mezzo, molte esperienze di livello a partire dalle Germania nella stellata Osteria Enoteca di Francoforte e la parentesi vegetale con Pietro Leemann al Joia di Milano. Fondamentale il periodo alle Calandre di Massimiliano Alajmo e il ritorno in Sicilia da Corrado Assenza. È la sua Gazza Ladra che gli porterà fortuna, inaugurata nel 2005 e stellata nel 2008, dove resterà fino al 2012 per poi iniziare i lavori per il suo locale omonimo, che inaugurerà nel 2014.

L’Osteria Radici

Al momento l’osteria di Craparo sta subendo qualche lavoro di restyling e riaprirà a febbraio: “per esprimere in modo ancora più pregnante l’intento di Accursio Craparo e di Oriana Aprile, impegnati a disegnare una visione inedita di ciò che oggi rappresenta l’idea di ‘trattoria’ supportata dalla ricerca, dalla sostenibilità, dalla conversione delle materie prime e da procedimenti in cucina molto più snelli ed immediati che conferiscono importanza e sostanza alla proposta di piatti espressi che, come sinora compiuto, attraverseranno la storia della Sicilia, da est a ovest, da nord a sud”.

Se si manterrà una continuità col lavoro fatto finora (e con il menù degustazione da 4 piatti a 45€), o se sarà un format completamente nuovo è ancora tutto da vedere. Nel ristorante Accursio lo chef ha proseguito e perfezionato il percorso iniziato alla Gazza Ladra, proponendo una cucina elegante e mai urlata, ma ricca di sfumature e ironia, uno stile che ci piacerebbe trovasse il modo di riproporre anche nella linea, decisamente più essenziale, dell’osteria.