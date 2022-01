Aceto Balsamico di Modena, nel 2021 prodotti 100 milioni di litri

di Luca Venturino 3 Gennaio 2022

L’Aceto Balsamico di Modena ha tutti i diritti di festeggiare il 2021, annata che – stando ai dati presentati all’assemblea dei Soci del Consorzio di Tutela – ha fatto registrare un incremento della produzione dell’11% a volume, facendola superare per la prima volta la soglia dei 100 milioni di litri certificati.

Se il 2021 è stato dunque un anno particolarmente carico di difficoltà e dubbi per molte aziende operanti nel settore agroalimentare, il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena ha invece saputo trasformare il momento di crisi in un’opportunità, e l’ha fatto anche grazie all’adozione di strumenti digitali per le attività di monitoraggio, vigilanza e repressione delle frodi e delle contraffazioni. Proprio utilizzando questi strumenti di vigilanza, infatti, il Consorzio ha potuto garantire la possibilità di verificare tutti i prodotti offerti in vendita evidenziando i casi di contraffazione o imitazione, prontamente soppressi dagli agenti vigilatori. Negli ultimi mesi sono state analizzate 8700 inserzioni, di cui 236 illegittime e tempestivamente cancellate, e 8800 punti vendita digitali dove sono state rilevate 179 inserzioni riferite a dicitura, etichette o prodotti irregolari.

“Quando abbiamo intuito che le modalità di svolgimento del lavoro di tutela e vigilanza classiche non erano più adeguate ai cambiamenti in corso ovviamente accelerati dalla pandemia abbiamo deciso di cambiare paradigma”, ha commentato Federico Desimoni, direttore del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena. “Dopo una prima fase di studio, siamo riusciti a realizzare e attivare nuovi strumenti che permettono di allargare la nostra attività di vigilanza e repressione delle frodi a tutto il mondo senza particolari costi e con tempistiche incredibilmente veloci. In questo modo abbiamo trasformato la crisi in una grande opportunità”.