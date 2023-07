“Acqua gourmet”: l’ultima frontiera dell’idratazione arriva a Dubai

La cosiddetta "acqua gourmet" è approdata in quel di Dubai: diamo un'occhiata per capire di che cosa si tratta.

di Luca Venturino 18 Luglio 2023

Ebbene sì, l’acqua gourmet esiste. Un'”invenzione” che inevitabilmente, si trascinerà dietro un ingombrante bagaglio di controversie: quel “gourmet”, che fondamentalmente potremmo interpretare come superbo, forse anche un poco altezzoso e in definitiva “riservato a pochi”, non può che cozzare con il bene più democratico e necessario di cui disponiamo – l’acqua, per l’appunto. Che poi, alla fine, è un po’ la stessa identità del legame tensivo che regge il fine dining – il cibo (acqua naturalmente compresa) è un bene primario. Ma torniamo a noi: l’acqua gourmet, dicevamo, esiste, ed è stata “inventata” in quel di Dubai (e dove altro, sennò?). Pensate un po’: ne esistono già trenta varietà.

Acqua gourmet: di che cosa si tratta?

I nostri lettori più attenti avranno senz’altro notato che abbiamo usato una certa cautela nell’usare il termine “invenzione”, piazzando lui e tutti i suoi parenti tra doverose virgolette. Eh sì, perché di fatto l‘acqua gourmet, tolta la patina di stupore (o fastidio, se l’abbinamento di questi due termini vi fa storcere il naso) altro non è che acqua minerale. La chiave, il trucco magico che le ha fatto guadagnare l’epiteto di “gourmet”, sta nella personalizzazione di tale infusione minerale.

Ve la facciamo semplice. Prima di tutto, la cosiddetta acqua gourmet è come accennato già disponibile a Dubai, presso l’Aqua Water Bar. L’ultima frontiera dell’idratazione di lusso viene prodotta raccogliendo l’acqua del rubinetto – il governo locale ha dichiarato che è sicura al consumo e che soddisfa tutti gli standard di sicurezza internazionali – e poi “arricchendola” di minerali grazie a un sistema di microdosaggio progettato dalla società tedesca di filtrazione dell’acqua Luqel. Come accennato – acqua minerale personalizzata, insomma.

“I nostri sommelier dell’acqua hanno progettato le nostre bevande per accontentare le esigenze e accomodare l’umore dei nostri clienti” ha affermato a tal proposito Roia Jabari, amministratore delegato dell’azienda. Diamo un’occhiata al catalogo: “Runners Heaven” è ricca di sodio e potassio, ed è pensata per quei matti che sentono la necessità di andare a correre nel deserto degli Emirati Arabi Uniti. “Vegan’s Choice” è invece ricca di minerali che potrebbero essere carenti nella dieta dei nostri amici che hanno deciso di astenersi dal consumo di carne e altri prodotti animali.

Insomma, ce n’è una per tutti i gusti e le necessità – persino per chi corre nel deserto, abbiamo visto. I clienti dell’Aqua Water Bar possono acquistare dei mocktail creati con la cosiddetta acqua gourmet o, in alternativa, riempire le proprie borracce riutilizzabili con i gusti disponibili al prezzo di 50 centesimi ogni 500 millilitri.