Acqua, il Cile annuncia un durissimo piano di razionamento

di Dissapore 12 Aprile 2022

Un durissimo piano di razionamento dell’acqua è stato annunciato dalle autorità del Cile, constatato che la siccità record è appena entrata nel tredicesimo anno. Il piano di emergenza è per la capitale Santiago, metropoli di quasi 6 milioni di abitanti.

Claudio Orrego, governatore della regione metropolitana di Santiago del Cile, ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione del piano: “Una città non può vivere senza acqua. E siamo in una situazione senza precedenti nei 491 anni di storia di Santiago, in cui dobbiamo prepararci al fatto che non ci sia abbastanza acqua per tutti coloro che vivono qui”.

Il piano prevede un sistema di allerta a quattro livelli che va dal verde al rosso e inizia con annunci di servizio pubblico, passa alla limitazione della pressione dell’acqua e termina con tagli dell’acqua a rotazione fino a 24 ore per circa 1,7 milioni di utenti.

Il governo stima che la disponibilità di acqua del paese sia scesa dal 10% al 37% negli ultimi 30 anni e potrebbe diminuire di un altro 50% nel nord e nel centro del Cile entro il 2060.Tutto dipende dalla capacità dei fiumi Maipo e Mapocho, che riforniscono la capitale della maggior parte dell’acqua necessaria, e hanno visto il livello diminuire con il protrarsi della siccità.

Il deficit idrico nei fiumi, misurato in litri al secondo, determinerà se i tagli avverranno ogni 12, 6 o 4 giorni. In ogni caso, ogni giorno un’area diversa si troverebbe ad affrontare il razionamento. Il governatore ha fatto un chiaro riferimento al riscaldamento globale, e ha detto che non è un’emergenza temporanea.