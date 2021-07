Acqua minerale naturale Plose: richiamo per rischio microbiologico

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute pubblicato un nuovo richiamo per rischio microbiologico: acqua minerale naturale Plose.

di Marco Locatelli 28 Luglio 2021

Acqua minerale naturale Plose richiamata per rischio microbiologico. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute, viene segnalata come “merce non conforme”.

Nello specifico, oggetto del richiamo le bottiglie in vetro di acqua minerale naturale Plose in tre formati differenti: 50 cl lotto di produzione 21 luglio 2021; 75 cl lotto di produzione 20 luglio 2021; 100 cl lotti di produzione 13, 14 e 21 luglio 2021.

Il prodotto viene commercializzato dalla Fonte Plose spa, in via J. Durst 12, di Bressanone (BZ).