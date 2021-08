Acquacoltura: le preoccupazioni sulla sostenibilità mettono a rischio il settore

di Dissapore 7 Agosto 2021

Il benessere degli animali, i danni all’ambiente procurati dalla pesca, e in generale la percezione di scarsa sostenibilità presso il grande pubblico, potrebbero danneggiare la reputazione dell’acquacoltura e mettere a rischio l’intero settore. Lo dice un report a cura di tre Ong – Changing Markets Foundation, Feedback, Coalition for Fair Fisheries Arrangements e Western Sahara Resource Watch – che afferma come le preoccupazioni ambientali, sociali ed etiche possono influire sui rendimenti del settore, minando in un circolo vizioso il raggiungimento degli stessi obiettivi di sviluppo sostenibile.

Si prevede che il valore del mercato globale dell’acquacoltura raggiungerà i 376 miliardi di dollari entro il 2025 con l’aumento della domanda di prodotti ittici da parte dei consumatori, insieme all’esaurimento degli stock di pesce selvaggio a causa della pesca eccessiva, rendendo il pesce d’allevamento un obiettivo interessante per gli investimenti.

“Gli investimenti in acquacoltura sono in cattive acque”, ha affermato Alice Delemare Tangpuori, responsabile della campagna presso la Changing Markets Foundation. “Le attuali pratiche insostenibili minacciano di influenzare i rendimenti e danneggiare la reputazione, poiché i consumatori si rendono conto dell’entità della morte del pesce negli allevamenti e anche di come questi allevamenti utilizzino ancora miliardi di pesci catturati in natura come mangime”.

Il rapporto afferma che non un singolo investitore o istituto finanziario ha messo in atto solide politiche per richiedere la riduzione dei tassi di mortalità del pesce d’allevamento, né direttamente né nella propria filiera di approvvigionamento. Inoltre, non ha trovato investitori o istituzioni finanziarie che mettono in atto criteri volti a ottenere una riduzione o un’eliminazione graduale dell’uso del pesce pescato come mangime.