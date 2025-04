Addio a Bruna Rubes Santini, che iniziò la fortuna del ristorante Dal Pescatore

Il 14 aprile è un giorno di cordoglio per la ristorazione italiana e non solo: è mancata Bruna Rubes Santini, matriarca della famiglia che, a Canneto sull’Oglio ha dato vita a una delle pochissime, vere “maison” italiane, e che dal 1996 ha ininterrottamente illuminato questo pacifico angolo della provincia mantovana con tre stelle Michelin.

Chi era Bruna Rubes Santini

Il “Pescatore” a cui fa riferimento la storica insegna del ristorante era Antonio Santini, che con la moglie Teresa fondò l’attività esattamente un secolo fa, nel 1925, come una semplice osteria vicina al fiume, in cui il piatto forte era il pesce d’acqua dolce. Bruna sposerà il loro figlio Giovanni, ed entrerà in cucina per dare vita alla storia che quell’osteria di Runate l’ha portata nell’olimpo della gastronomia mondiale, e formando anche Nadia, miglior donna chef per la World’s 50 Best, colei che conquisterà il più alto riconoscimento della guida Michelin, mantenendolo fino ad oggi.

La mano di Bruna in cucina era sempre percepibile, anche quando il ristorante era ormai lanciato verso la fama gourmet planetaria. Fu lei l’autrice dei leggendari tortelli di zucca della casa, così come era responsabile della stesura di tutta la pasta all’uovo, e maestra indiscussa del brodo di gallina in cui tuffare i suoi agnoli.

L’annuncio è stato dato sui social del ristorante, accompagnato da un messaggio semplice e affettuoso, tradotto in inglese e francese: “Nonna Bruna è volata in cielo a 96 anni lasciandoci tanti bellissimi ricordi . Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Buon viaggio Nonna”.