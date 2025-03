Addio ad Anna Matscher, unica chef stellata dell’Alto Adige

L’Alto Adige perde una delle protagoniste della sua cucina, un’autrice che ha contribuito a creare la scenda del fine dining della regione già a partire dalla fine degli anni 90: è mancata Anna Matscher, chef del ristorante Zum Löwen di Tesimo, e prima donna altoatesina a conquistare la stella Michelin.

La storia di Anna

“La vita è piena di sorprese, e spesso segue percorsi imprevedibili. La mia ha repentinamente deviato verso Vienna, dove all’età di 18 anni ho appreso la professione di massaggiatrice -così raccontava la stessa Anna sul sito del ristorante- e così, inavvertitamente, ho trovato la mia vera strada. Per me, cucinare è molto più di una professione. È una vocazione. Una passione che mia madre mi ha trasmesso fin da piccola e che ho perfezionato attraverso anni di apprendimento e sperimentazione”.

Appassionata autodidatta, ha rilevato il ristorante nel 1987 insieme al marito Luis, responsabile della catina e della sala insieme alla figlia Elisabeth, trasformando quello che allora era un semplice ristorante tradizionale in una meta gastronomica, declinando con grande naturalezza, e in tempo decisamente non sospetti, temi che ancora adesso sono al centro del dibattito gourmet come il legame profondo col territorio e l’identità della cucina di montagna.

Il tutto senza estremismi o forzature, anzi, concedendosi spesso qualche appassionata, e riuscita, interpretazione mediterranea.

Il primo riconoscimento della Guida Rossa è arrivato dieci anni dopo, nel 1997, facendo di Matscher la prima chef donna stellata dell’Alto Adige, e mantenendo la stella fino ad oggi.

Da qualche tempo il sito del ristorante riportava, pur mantenendo l’ottimismo, la notizia della malattia di Anna e la chiusura temporanea del ristorante, promettendo novità alla riapertura: “a causa di una malattia della nostra chef, Anna Matscher, il nostro locale rimarrà temporaneamente chiuso. A partire da Pasqua 2025, saremo però lieti di accogliervi nuovamente con un nuovo concetto”. La chef purtroppo non ce l’ha fatta, e la malattia, pur breve, l’ha portata via il 27 marzo all’età di 63 anni.