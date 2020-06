Adidas lancia una collezione di sneakers vegane: ci sono tutti i modelli storici

L’Adidas ha lanciato una collezione di sneakers completamente vegane, cioè prive di qualsiasi materiale di origine animale. Lanciate con il claim “Our icons go vegan” (“le nostre icone diventano vegane”) le nuove scarpe Adidas riproducono in versione cruelty – free tutti i più celebri modelli dell’azienda di abbigliamento sportivo. Ci sono le Superstar, le Continental 80, le Sleek e le Samba.

Adidas aveva in passato già tentato di lanciarsi nel mercato dell’abbigliamento vegan, che evidentemente vive un momento di crescita, così come accade in parallelo anche nel settore alimentare. Il primo test era stato con quelle che forse sono le scarpe più popolari del marchio tedesco di sneakers, le Stan Smith, che erano state realizzate in una versione veg in collaborazione con la celebre stilista americana Stella McCartney.

A distanza di due anni, Adidas debutta ufficialmente sul mercato della moda etica, con una collezione creata ad hoc e fatta di gomma (in parte riciclata), poliuretano e cotone. Le suole delle scarpe, poi, sono realizzate con una schiuma chiamata EVA, ottenuta dalle alghe che, dice l’azienda, “contribuisce alla depurazione di almeno 30 litri di acqua di lago inquinata”.

Le nuove sneakers, contrassegnate con un bollino che ne indica la “certificazione” vegana, sono in vendita dal 9 giugno negli store e online sul sito dell’azienda.