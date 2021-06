Aerei: pilota e primo ufficiale non mangiano lo stesso pasto, hostess spiega il perché

Tramite un video pubblicato su TikTok, una hostess ha spiegato perché sugli aerei sia il pilota che il primo ufficiale non possono mai mangiare lo stesso pasto.

L’assistente di volo ha specificato che questa regola non vale per tutte le compagnie aeree, ma per molte sì.

In pratica il capitano e il primo ufficiale non possono mangiare lo stesso pasto durante il volo perché se malauguratamente uno dei pasti fosse contaminato, almeno non finirebbero intossicati entrambi e ci sarebbe comunque un pilota pronto a portare a termine il volo. E se entrambe le pietanze scelte fossero contaminate? La hostess in questione non ha ritenuto opportuno specificare cosa accadrebbe in questo caso.

Comunque sia, ci sono anche altre regole che i piloti degli aerei sono tenuti a rispettare, anche se le norme non sono univoche per tutte le compagnie aeree. Su alcuni aerei (fra cui anche gli Airbus 350), per esempio, i piloti non possono bere caffè o bevande di nessun tipo. Questa norma serve per evitare che liquidi cadano accidentalmente sugli strumenti di bordo, causando un cortocircuiti. Anzi: alcune compagnie aeree vietano l’ingresso di liquidi nella cabina di comando. In pratica per bere i piloti devono allontanarsi dai comandi.

Altra cosa vietata: l’equipaggio, inclusi gli assistenti di volo, non possono mangiare davanti ai passeggeri. Possono pranzare o cenare, ma solo negli spazi a loro riservati.