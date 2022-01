Afghanistan, 3 mila litri di alcolici distrutti dai talebani

di Luca Venturino 3 Gennaio 2022

I talebani sono riusciti a sequestrare e distruggere circa 3 mia litri di alcolici durante una perquisizione per le strade di Kabul, capitale dell’Afghanistan. Le ispezioni condotte dai militanti armati, inoltre, hanno portato all’arresto di tre persone.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

Sia questi ultimi che gli alcolici in questione, raccolti all’interno di barili in latta, sono poi apparsi in un video divulgato dalla Direzione generale dell’Intelligence (Gdi) del Paese, apparso anche sul profilo Twitter ufficiale dell’organizzazione. I tre uomini appaiono di spalle, con le mani legate da un paio di manette dietro la schiena, mentre i barili contenenti gli alcolici sono stati completamente versati in un canale della Capitale afghana. Peccato: per farli fuori avrebbero potuto darli da bere a qualche criceto.