Agricoltura, al via un bando da 2,4 milioni per la gestione delle risorse idriche in Piemonte

La Regione Piemonte sta per dare il via a l bando per il miglioramento delle gestione delle risorse idriche in agricoltura.

di Luca Venturino 11 Maggio 2022

La Regione Piemonte aprirà nella giornata di domani, giovedì 12 maggio, il bando per progettazione di infrastruttura volte al miglioramento e alla gestione delle risorse idriche regionali, di fatto essenziali per le operazioni di irrigazione in agricoltura. Nello specifico, la misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni e 450 mila euro, e sarà declinata a favore i consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e degli enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o alla patrimonio regionale.

Il fondo di cui sopra verrà impiegato, come accennato poco fa, per la copertura delle spese di progettazione di “infrastrutture irrigue e/o di bonifica” impiegate per “l’approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche in Piemonte”. Il testo del bando prevede inoltre che la dotazione finanziaria venga ripartita tra i vari beneficiari equamente e in proporzione al contributo richiesto con un tetto massimo di 150 mila euro.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto sottolineare che il valore economico del bando è stato scelto per promuovere un utilizzo efficiente delle risorse idriche e consentire, allo stesso tempo, una disponibilità dell’acqua più costante. Si tratta, a tutti gli effetti, di un aiuto concreto promulgato in risposta alle esigenze degli operatori della filiera agricola, che di fatto negli ultimi mesi si sono trovati a dover affrontare una situazione di estrema criticità per la carenza di precipitazioni.