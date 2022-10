Agricoltura: Alcedo acquisisce Dalbo creando un nuovo polo Europeo delle macchine agricole

di Luca Venturino 18 Ottobre 2022

Alcedo Sgr ha recentemente annunciato di aver acquisito Dalbo, primario produttore danese di attrezzature agricole, formando di fatto uno dei principali gruppi europei nel settore in questione con ricavi consolidati che si attestano intorno ai 60 milioni di euro. L’obiettivo per il futuro, naturalmente, è quello di consolidare tale posizione nel mondo dell’agricoltura europea “facendo leva su una presenza geografica complementare e su un’ampia gamma di prodotti”. Importante notare, in questo contesto, che Dalbo continuerà di fatto a essere gestita dall’attuale management team guidato dall’amministratore delegato Carsten Jensen, mentre Luciano Paiola, ceo di Demetra, sarà il presidente di Dalbo e del nuovo gruppo, con il mandato di guidare il piano di crescita strategica del gruppo.

“L’acquisizione di Dalbo segna un passo importante nel nostro progetto di realizzare un investimento di successo nel mercato delle attrezzature agricole in Europa” ha commentato a tal proposito Maurizio Tiveron, presidente e partner di Alcedo. “Faremo leva sulla nostra conoscenza del mercato e sul forte posizionamento competitivo del Gruppo per favorirne la crescita sia per linee interne che attraverso ulteriori acquisizioni, in un settore ancora fortemente frammentato, con l’obiettivo di raggiungere ricavi consolidati di 100 milioni di Euro nel medio termine”.