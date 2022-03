Agricoltura, all’asta 20 mila ettari di terra destinati ai giovani imprenditori

di Luca Venturino 8 Marzo 2022

Una buona notizia per i giovani imprenditori agricoli: si è appena acceso il semaforo verde per la quinta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, che comprende più di 19800 ettari di terra dal valore complessivo a base d’asta di circa 312 milioni di euro. Il territorio in questione, che corrisponde a un totale di 827 potenziali aziende agricole, sarà per l’appunto destinato ai nuovi interventi in favore dei volti più giovani dell’agricoltura italiana.

L’annuncio arriva direttamente dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea): le manifestazioni di interesse per l’acquisto di uno o più terreni possono essere presentati per via telematica attraverso l’apposito form sul sito di Ismea, da dove è possibile consultare anche le modalità di partecipazione e le caratteristiche dei suoli. I giovani imprenditori interessati potranno presentare le proprie offerte a partire dalle ore 12:00 di oggi, martedì 8 marzo, sino alle ore 24:00 del 5 giugno 2022.

“827 potenziali aziende agricole potranno così ripartire e, attraverso le innovazioni, le nuove tecnologie, la ricerca, e sfruttando al meglio le opportunità offerte dal PNRR, diventare un valore aggiunto per l’agricoltura nazionale” ha commentato a proposito il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. “Sosteniamo e riqualifichiamo la nostra agricoltura, favoriamo lo sviluppo di nuove realtà agricole nei territori puntando su innovazione e ricambio generazionale attraverso misure specifiche e mutui agevolati, creando così le condizioni affinché l’intero settore partecipi al costante processo d’innovazione capace di preservare l’ambiente, aumentare la capacità produttiva dei terreni e al contempo ridurre l’utilizzo delle risorse”.