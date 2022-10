Agricoltura biologica, approvato il decreto riservato al settore: sul piatto 24 milioni

Il decreto ministeriale per l'agricoltura biologica ha messo a disposizione del settore risorse economiche per 24 milioni di euro.

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

Ventiquattro milioni di euro, tutti da declinare nel contesto dell’agricoltura biologica: si tratta di quanto stanziato del decreto ministeriale riservato al settore in questione, e recentemente approvato in seguito all’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni. Il provvedimento, secondo quanto lasciato trapelare dalle stesse autorità competenti, andrà di fatto a disciplinare i criteri e le diverse modalità per “l’attuazione degli interventi volti a favorire forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica”.

L’annuncio è arrivato dallo stesso sottosegretario del Mipaaf, Francesco Battistoni, che si è occupato personalmente di firmare il decreto: come già accennato, la mole complessiva delle risorse economiche è di 24 milioni di euro per il 2020 e il 2021. L’obiettivo, citando direttamente le parole di Battisoni, è quello di “favorire forme aggregative e partecipative nei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere biologiche implementando la transizione ecologica del comparto, lo sviluppo, la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera”, in modo tale da stimolare le relazioni di mercato e garantire, allo stessso tempo, delle ricadute positive sulla produzione agricola e sull’economia dell’intero territorio.

È importante notare, per di più, che potranno essere finanziati sia i progetti nazionali – quindi promossi dalle filiere e dalle associazioni biologiche – che quelli favoriti dagli stessi distretti biologici nel contesto locale. “La finalità del decreto è proprio quella di aumentare la conoscenza, l’informazione, i servizi di consulenza e la promozione del settore biologico italiano” ha concluso Battistoni “che, ricordo, essere uno dei settori strategici del nostro agroalimentare”. Avete ancora le idee un poco confuse su cosa sia, effettivamente, un prodotto biologico? Niente paura: l’Aiab ha realizzato un vademecum che fa al caso vostro.