Agricoltura, blitz contro il caporalato in Sardegna: segnalati 10 lavoratori in nero

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

I Carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro hanno unito le forze in un blitz atto a contrastare il fenomeno del caporalato in agricoltura nelle campagne limitrofe al comune di Nuraminis, nel Sud della Sardegna. Stando ai rapporti redatti dagli agenti delle forze dell’ordine, le operazioni sono scattate con le prime luci dell’alba e hanno interessato soprattutto un’azienda agricola situata in località Bruncu Pintus: molti dei lavoratori presenti, intenti nel portare avanti le operazioni giornaliere, hanno tentato di allontanarsi poco dopo essere stati sorpresi dai Carabinieri ma, essendo circondati, gli è stato impossibile fare troppa strada.

Complessivamente i militari hanno individuato dieci lavoratori, di età compresa tra i venti e i cinquant’anni, del tutto privi di regolare contratto d’assunzione e con una retribuzione nettamente inferiore ai minimi salariali. Al momento dell’arrivo degli agenti erano intenti a raccogliere i cosiddetti “ovoli del carciofo”, ossia gemme cilindriche dette anche occhielli: stando a quanto ricostruito, furono prelevati tra Nuraminis e Serramanna da un camion, dove di fatto venivano stipati su di panche improvvisate nel cassone e poi condotti nei campi agricoli.

L’uomo alla guida del mezzo, un 63enne originario di Nuraminis, è stato segnalato per aver impiegato della manodopera irregolare “o priva di comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro in misura superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori” (in questo caso la percentuale era del 100%). L’attività produttiva dell’azienda in questione, invece, è stata sospesa; e gli agenti hanno sottoscritto sanzioni per 25 mila euro con tanto di contravvenzioni al Codici della strada per l’autocarro di cui sopra.