Agricoltura, creato un drone per l’irrorazione delle colture

Il nuovo drone intelligente di Eavision pensato per l'agricoltura è in grado di occuparsi autonomamente delle operazioni di irrorazione.

di Luca Venturino 28 Gennaio 2022

Non solo delivery, ma anche agricoltura: il nuovo drone di Eavision, disegnato da Pininfarina Shanghai, si chiama WA-30X ed è specializzato nell’irrorazione agricola. Grazie all’utilizzo della tecnologia dual-eye, che permette di evitare gli ostacoli in maniera continua e sicura, è anche in grado di navigare le zone sia collinari che montuose.

Il sistema di illuminazione, inoltre, permette il funzionamento autonomo diurno e notturno, e i nebulizzatori sono stati creati appositamente per penetrare nelle colture più fitte aumentando la quantità di dosaggio sul retro delle foglie. Le doppie telecamere in dotazione al drone sono state prese in grande considerazione dai designer di Pininfarina, che hanno fatto in modo che la copertura di protezione riprendesse il profilo dell’aquila già presente sul logo dell’azienda.