Agricoltura, dalle stalle potrebbe arrivare il 10% del gas nazionale

di Luca Venturino 18 Febbraio 2022

L’agricoltura potrebbe giocare un ruolo strategico nella corsa alla transizione verde, resa ancora più urgente dai più recenti rincari a elettricità e gas: nel particolare, un’analisi redatta da Coldiretti svela che con lo sviluppo del biometano agricolo è possibile immettere nella rete 6,5 miliardi di metri cubi di gas “verde” da qui al 2030, arrivando così a rappresentare il 10% del fabbisogno della rete del gas nazionale.

Una forma di rete energetica alternativa, che potrebbe aiutare a ridurre la dipendenza dall’estero generando un ciclo virtuoso di gestione delle risorse e, cosa forse più allettante se consideriamo il contesto immediato, fermare i rincari alle bollette. Attualmente, stando ai dati presentati da Coldiretti, gli impianti di biogas hanno una produzione di 1,7 miliardi di metri cubi, ma è possibile quadruplicare questa cifra in meno di dieci anni con la trasformazione del 65% dei reflui degli allevamenti. “È importante cogliere le opportunità che vengono dall’economia circolare dotando il Paese di una riserva energetica sostenibile” ha commentato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che propone lo sviluppo di “un fotovoltaico ‘intelligente’ che non consuma suolo fertile e una rete per il biometano”.