Agricoltura: dall’UE più liquidità e sburocratizzazione

Dall’Ue aiuti all’agricoltura. L’obiettivo è quello di portare più liquidità nei portafogli degli agricoltori, sburocratizzare gli iter e ampliare la finestra per poter chiedere pagamenti diretti e di sviluppo rurale.

Sono le mosse che ha in mente la Commissione europea per sostenere il settore agricolo ai tempi del coronavirus. A presentarle la presidente Ursula von der Leyen con un videomessaggio su Twitter dove dice: “Siamo al fianco degli agricoltori […] Saranno varate nuove azioni con l’evolvere della situazione”.

“Un settore in cui non tollereremo alcun genere di perturbazione è quello alimentare. Le misure adottate a sostegno della libera circolazione delle merci, ed i permessi di viaggio per i lavoratori stagionali utili ad assicurare che gli europei abbiano cibo di alta qualità a prezzi accessibili sulle loro tavole, nonostante il coronavirus”, ha affermato von der Leyen come riporta l’Ansa.

Affermazioni accolte positivamente dalla ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova: “Le parole di Ursula von der Leyen sulla centralità in Europa dell’agricoltura e della filiera alimentare sono importanti e incrociano le nostre richieste alla Commissione: elaborare una strategia di intervento comune per sostenere i nostri sistemi alimentari, impedire speculazioni e concorrenza sleale, consentire con la libera circolazione dei lavoratori agricoli stagionali la salvaguardia dei raccolti, rilanciare la Politica agricola comune come driver strategico”.