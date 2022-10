Agricoltura: ecco GSmart, una piattaforma per facilitare l’accesso al credito

di Luca Venturino 12 Ottobre 2022

GSmart è una piattaforma nata nel contesto delle attività di garanzia Ismea che dovrebbe permettere alle banche, con appena una manciata di click, di calcolare il rating di un’impresa del cosiddetto settore primario in modo tale da poterne quantificare in tempo reale il costo della garanzia in relazione allo specifico finanziamento richiesto. Si tratta, in altre parole, di uno strumento che, nonostante sia in dotazione alle banche, è di fatto stato progettato per i protagonisti – grandi o piccoli – del complesso mondo dell’agricoltura, che possono così accedere alle opzioni di credito in maniera ben più rapida ed efficiente.

Stando a quanto dichiarato in una nota stampa dalla stessa Ismea, GSmart è di fatto il risultato dell’esperienza maturata per gli interventi emergenziali Covid, durante la quale è stato necessario investire in tecnologia al fine di ottimizzare il più possibile le procedure di gestione delle singole domande al fine di rendere il percorso per l’accesso alla fideiussione non solo più snello dal punto di vista amministrativo, ma anche più trasparente in termini di informazioni restituite.

A partire dal lancio della piattaforma, il prezzo corretto della garanzia sarà disponibile sia alla banca che all’impresa prima ancora di inviare la richiesta, e per ottenerlo basterà fornire i pochi dati a cui abbiamo accennato in apertura necessari per elaborare la previsione di rischio. “Tutto questo è GSmart” ha dichiarato il direttore generale di Ismea Maria Chiara Zaganelli “una ulteriore semplificazione per favorire l’accesso al credito delle pmi agricole e della pesca tramite la garanzia pubblica Ismea”.