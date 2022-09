Agricoltura, ecco l’ok dell’Europa: da novembre sarà più facile accedere a prodotti biologici anti-parassiti

di Luca Venturino 1 Settembre 2022

A partire dal mese di novembre per gli agricoltori europei sarà più facile (e più veloce) avere l’accesso a prodotti di origine biologica da impiegare nella lotta ai parassiti. Nella giornata di ieri, mercoledì 31 agosto, infatti, la Commissione europea ha annunciato l’adozione di nuove regole che, come accennato, rendono più rapida ed efficiente l’approvazione di microrganismi da usare in agricoltura. Microrganismi che, di fatto, potranno essere impiegati come sostanze attive nei prodotti fitosanitari, fornendo come già anticipato delle valide e convenienti alternative sostenibili agli operatori del settore primario, prima pressoché obbligati a ricorrere ai pesticidi in sintesi.

La proposta di Bruxelles di tagliare a metà l’impiego di pesticidi entro il 2030, infatti, non aveva incontrato il favore di tutti: l’eurodeputato Paolo De Castro, ad esempio, aveva criticato la proposta sottolineando come la sua implementazione non offrisse “alcuna alternativa valida agli agricoltori”, arrivando addirittura a penalizzarli. Facilitare l’accesso ad alternative più sostenibili, in questo senso, è un passo importante verso una transizione verde più efficace e, soprattutto, realistica.

“La transizione verso sistemi alimentari più sostenibili significa trovare alternative ai pesticidi chimici” e “la Commissione si impegna a facilitare questo processo aumentando le alternative biologiche e a basso rischio sul mercato”, ha commentato a tal proposito la Commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides.