Agricoltura, i progetti di inclusione sociale premiati con 120 mila euro

di Luca Venturino 17 Novembre 2021

Sono tre i progetti di inclusione sociale nell’ambito dell’agricoltura ad aggiudicarsi il premio di 40 mila euro cadauna messo in palio dalla Agro-Social: Seminiamo valore, riconoscimento figlio della collaborazione tra Confagricoltura e Jti Italia (Japan Tobacco International) giunto alla seconda edizione.

Quest’anno i partecipanti alla competizione si sono dovuti misurare con le tre categorie che più hanno subito le difficoltà legate all’imperversare della pandemia: le imprese femminili, le aree interne e il Sud. In particolare, il Premio per impresa donna è stato vinto dall’iniziativa PRO J.O.B. (Just One Bike), che si propone di valorizzare i prodotti delle fattorie sociali e delle aziende laziali e del Centro Italia, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro. Il premio per il rilancio delle aree interne, invece, è andato a R.Accogliere, progetto che mira a creare una fitta rete di collaborazione tra le varie realtà del territorio limitrofo ai Monti Lepini, nel Lazio. Infine, ultimo ma non per importanza, il premio “Sviluppo per il Sud” è stato assegnato ad Hasta l’Huevo! di Xfarm, un’iniziativa di rete tra l’azienda agro ecologica, la cooperativa sociale Qualcosa di Diverso, 180 Amici Puglia Onlus e Arci Brindisi.