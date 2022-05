Agricoltura, il 70% della terra coltivabile in mano all’1% delle imprese

di Dissapore 3 Maggio 2022

Il 70% delle terre agricole è in mano all’1% delle imprese: una concentrazione degna dell’industria o del settore tech, invece riguarda le coltivazioni. Il contadino per come ce lo immaginiamo, figura centrale della produzione alimentare, quasi non esiste: prevalgono le situazioni estreme. Da un lato abbiamo una concentrazione incredibile, quasi i tre quarti del terreno disponibile nelle mani di pochissimi. Dall’altro abbondano i micro coltivatori: l’80 per cento delle imprese agricole nel mondo lavora su appezzamenti di massimo 2 ettari. Le imprese medie sono meno del 20 per cento e coltivano meno del 20 per cento della terra.

Lo afferma un recente rapporto Onu, dal quale si rileva anche che l’agricoltyra industriale come modello prevalente non è il migliore per la terra: oltre alle rese infatti, se si valuta l’impatto a lungo termine si vede come tra il 20 e il 40 per cento dei terreni coltivabili sia compromesso, a livello di fertilità del suolo e di presenza di sorgenti idriche. Se non si cambia rotta, entro il 2050 altri 16 milioni di km quadrati, un territorio grande come il Sudamerica, saranno inutili o quasi. Per non parlare della perdita di biodiversità, della deforestazione, e dell’abuso di acqua dolce per l’irrigazione.