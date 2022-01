Agricoltura, il Cai lancia il suo primo corso formativo dedicato ai ragazzi

di Luca Venturino 20 Gennaio 2022

Consorzi Agrari d’Italia (Cai) è pronto dare inizio al primo corso formativo della sua Academy dedicato a 21 ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni: tutti gli studenti hanno già una formazione in ambito agrario e zootecnico, e affronteranno un percorso declinato tra pratica e teoria per diventare veri professionisti del settore dell’agricoltura.

I ragazzi sono stati selezionati dagli esperti del Cai tra ben 130 candidature e, come abbiamo accennato, alterneranno per i prossimi sei mesi lezioni di formazione in aula, organizzate grazie alla collaborazione di Inipa Coldiretti, e lavoro sul campo entrando a contatto con le agenzie Cai e con le imprese del settore. Per queste ultime si tratta di un’occasione piuttosto ghiotta: grazie alla collaborazione con l’Academy, infatti, potranno formare e inserire nel proprio organico figure professionali istruite a mestieri specializzati e di alto profilo, in grado di perseguire le sfide che il comparto sta affrontando.

“Abbiamo sentito il dovere di inaugurare questa prima scuola di formazione agricola del Paese per formare nuove giovani professionalità in grado di far crescere con il vento fresco dell’età e dei sogni” ha commentato l’amministratore delegato di Cai, Gianluca Lelli ” oltre che con la forza delle conoscenze teoriche e pratiche che acquisiranno, l’agricoltura e gli agricoltori italiani”.