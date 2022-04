Agricoltura, il Ministro Stefano Patuanelli annuncia nuovi bandi sul Parco Agrisolare

di Luca Venturino 28 Aprile 2022

Vi parlammo per la prima volta del progetto del Parco Agrisolare circa un mesetto fa, quando la descrivemmo come una serie di investimenti per l’installazione di impianti fotovoltaici su di edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriali, senza tuttavia andare a consumare o sottrarre del suolo atto ad agricoltura: all’epoca il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli approvò un impiego dal valore complessivo di 1,5 miliardi sui fondi del PNRR; e oggi, nel corso di un intervento online all’evento Agrifood Tech 5.0 summit, Patuanelli ha spiegato che i nuovi bandi sul progetto in questione sono prossime alla partenza.

Bandi che saranno accompagnati da misure “sui contratti di filiera e quelli regionali sull’ ammodernamento dei frantoi oleari” che di fatto andranno a inserirsi nel più ampio Piano nazionale di ripresa e resilienza; e che lo faranno distinguendosi per un “elevato tasso di innovazione tecnologica” e orientati a “obiettivi di sostenibilità ambientale”.

Parola chiave sostenibilità e innovazione tecnologica, dunque: “Sviluppare nuove tecnologie, renderle disponibili alle aziende, offrire contributi sono passaggi essenziali ma non sufficienti da soli a concretizzare il cambiamento” ha infatti spiegato il Ministro Patuanelli, che si è premurato di sottolineare quanto sia importante supportare le imprese agricole nell’adozione di nuove strategie produttive e nell’introduzione delle ultime tecnologie. “L’innovazione” ha poi concluso “deve essere disponibile anche al più piccolo produttore”.