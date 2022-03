Agricoltura: il nuovo decreto in Gazzetta mette 1,2 miliardi a disposizione dei Contratti di filiera

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

Il nuovo decreto proposto dal Ministro Stefano Patuanelli volto a disciplinare criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: le aziende agroalimentari, ittiche, forestali e florovivaistiche potranno così contare su 1,2 miliardi di euro da investire nella trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, nella ricerca e sviluppo nell’ambito dell’agricoltura o anche nella partecipazione dei produttori a regimi di alta qualità.

L’inserimento del decreto in Gazzetta definisce in maniera concreta le procedure di valutazione e selezione dei progetti e le modalità di finanziamento. Le misure previste agevoleranno le filiere produttive attraverso la possibilità di investire in processi di riorganizzazione e ammodernamento, avvicinando le aziende del macrosettore alla riconversione tecnologica, digitale e ambientale. I finanziamenti in questione, inoltre, contribuiranno alla creazione di migliori relazioni di mercato sia in ambito internazionale che locale, con conseguenti ricadute positive sulla produzione agricola.