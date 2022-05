Agricoltura, il piano nazionale per la Politica agricola comune sarà pronto entro luglio

di Luca Venturino 25 Maggio 2022

Il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ha incontrato il Commissario UE Janusz Wojciechowski per discutere del piano nazionale italiano circa l’adozione della nuova Politica agricola comune (Pac) e, nel corso di una breve intervista rilasciata ai giornalisti presenti, ha spiegato che il Piano strategico nazionale dovrebbe essere “concluso e approvato entro fine luglio, dando certezze” al settore dell’agricoltura italiana.

Vi ricordiamo inoltre che la nuova Pac, approvata da Bruxelles lo scorso novembre, entrerà ufficialmente in vigore il primo gennaio 2023; anche se lo stesso Patuanelli ha spiegato che potrebbe essere necessario uno slittamento di sei mesi o un anno per facilitare la sua introduzione sul panorama nazionale. Rispondendo poi a una domanda sulla possibilità di utilizzare parte del fondo di sviluppo rurale Ue per finanziare il piano RePower EU, il Ministro ha ricordato come il “nostro pacchetto sulle misure energetiche” per il settore in questione previsto dal Pnrr “sia tale da non consentirci una ulteriore riduzione delle risorse della Pac”.

“La soluzione vera” ha infine concluso il Ministro Patuanelli “sarebbe un energy recovery plan, che stiamo chiedendo da tempo sia come governo che come forza politica, mi auguro che l’Europa voglia procedere su quel modello, serve debito comune per affrontare l’aumento dei costi dell’energia e per l’indipendenza energetica”.