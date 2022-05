Agricoltura, in Basilicata è emergenza cinghiali: danni per 1,2 milioni

di Luca Venturino 4 Maggio 2022

Altro che siccità, per il settore agricolo della Basilicata la vera emergenza sono le scorribande dei cinghiali selvatici. Stando a quanto emerso da un rapporto redatto dall’assessore all’agricoltura della regione, Franco Cupparo, nel 2021 gli animali hanno provocato danni alle colture agricole sul territorio lucano per un totale complessivo di oltre 1,2 milioni di euro e, ciliegina sulla torta, portato a 303 incidenti stradali.

Dati che, battute a parte, dipingono un’inconfondibile situazione di emergenza, tanto che lo stesso assessore Cupparo ha deciso di convocare “un tavolo specifico” per il prossimo 11 maggio, con l’obiettivo annunciato di monitorare le circostanze in questione che vedono i numeri e i territori frequentati dei cinghiali selvatici sul territorio regionale in continua espansione. A tal proposito, la linea d’azione proposta dall’assessore prevede in primis di fare il punto con le autorità competenti su quanto sta accadendo per poi avviare iniziative e azioni mirate.

“Diventa perciò necessario definire le misure necessarie al fine di ridurre e contenere i danni provocati dai cinghiali alle colture e ridurre i rischi per l’incolumità delle persone anche in relazione agli incidenti stradali” ha commentato Cupparo a tal proposito. “È dunque auspicabile la condivisione di un percorso che possa ricondurre ad uno stato di calamità considerato che la specie è di difficile gestione faunistica”.